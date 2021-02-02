«مصر للطيران» تسير 45 رحلة جوية بمطار القاهرة غدًا

تسير مصر للطيران غدًا بمطار القاهرة 45 رحلة جوية بمعدل 31 رحلة دولية إلى كل من بغداد، الرياض، لاجوس، الدوحة، الدمام، لندن، باريس، اسطنبول، أمستردام، روما، نيويورك، ميلانو، دبي، جدة، المدينة المنورة، الخرطوم، البحرين، عمان، الشارقة، مسقط، أديس ابابا، و11 داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوي، تنقل جميعها أكثر من 4518 راكبًا.وتلتزم الشركة الوطنية للطيران بتطبيق كل الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية، والتجارية، والداخلية لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية.