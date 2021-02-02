مشاكل تتعلق بالسلامة.. «تسلا» تستدعي 135 ألف سيارة في الولايات المتحدة

أفاد موقع حكومي اليوم الثلاثاء أن تسلا وافقت على استدعاء 134 ألفا و951 سيارة من الطرازين إس وإكس نظرا لاحتوائهما على شاشات عرض باللمس قد لا تعمل بعد أن طلبت الجهات التنظيمية المعنية بالسلامة الاستدعاء الشهر الماضي.كانت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة قدمت طلب الاستدعاء في خطاب رسمي بتاريخ 13 يناير إلى تسلا، قائلة إنها خلُصت بشكل مبدئي إلى أن السيارات من الطراز إس أعوام 2012 إلى 2015 والطراز إكس أعوام 2016 إلى 2018 تشوبها مشاكل متعلقة بالسلامة.وقالت الوكالة إن عدم عمل الشاشات قد يتسبب في مشكلات خطيرة، مثل فقدان صور الكاميرا الخلفية والاحتياطية وتوقف أنظمة إزالة الضباب والجليد عن الزجاج الأمامي مما "قد يقلص رؤية السائق عندسوء الأحوال الجوية".