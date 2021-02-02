أبطال «في بيتنا روبوت» في ضيافة منى الشاذلي الجمعة

يحل أبطال مسلسل "في بيتنا روبوت" ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في حلقة الجمعة المقبل، ضمن حلقات برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة cbc، في تمام الساعة 9 مساء.ويكشف هشام جمال، منتج وبطل العمل، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وعمرو وهبة، نجوم المسلسل، كواليس تصويره والمصاعب التي واجهتهم، خاصة أن العمل هو الأول من نوعه الذي يلقى الضوء على عالم الروبوتات.ويتحدث منتج "في بيتنا روبوت" عن فكرة العمل وكيف اختار الأبطال، والوقت الذي استغرقه للانتهاء من تصويره لا سيما فى ظل الظروف الصعبة التى يعيشها الجميع بسبب فيروس كورونا المستجد.وتكشف شيماء سيف، وليلى زاهر، وعمرو وهبة المواقف عن الكوميدية التي جمعتهم في كواليس التصوير، وكيف استعد كل منهم لأداء دوره في المسلسل.كما يحل ضيفا أيضا خلال الحلقة الدكتور باسم أمين، أشهر لاعب شطرنج عربي، والذي اختير من بين أمهر 50 لاعب شطرنج حول العالم، ليكشف سبب هجره الطب واحتراف لعبة الشطرنج، والبطولات والأرقام التي حققها في لعبة الملوك.