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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عمر الشناوي يكشف شخصية هنا الزاهد في «حلوة الدنيا سكر»

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:53 م
جريدة الدستور
حسن أمين
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أزاح الفنان عمر الشناوي الستار عن شخصية هنا الزاهد المحجبة، في مسلسل "حلوة الدنيا سكر" الذي من المقرر عرضه في فبراير الجاري.

جاء ذلك بعد أن نشر "الشناوي" فيديو ضمن كواليس تصوير المسلسل ظهرت فيه الفنانة، وبالربط بينا وبين "الشناوي" اتضح أنها قصة "قولي لأحمد" والتي يواصل السيناريست إياد صالح كتابتها، نظرا لأن عمر الشناوي بطل هذه القصة أمام بطلة المسلسل وهي إحدى القصص التسعة لمسلسل "حلوة الدنيا سكر".

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كما نشرت الفنانة فيديو لها بـ"الحجاب"- وعلقت عليه قائلة: "استنوا شخصية مريم من مسلسل حلوة الدنيا سكر.. من اكتر الشخصيات اللي بحبها يارب تعجبكم.. قريبا"، ونال الفيديو إعجاب الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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ويجسد "الشناوي" في قصة "قولي لأحمد"، شخصية رجل أعمال يُقابل هنا الزاهد وتنشأ بينهم العديد من المواقف في إطار القصة، التي تُجسد هنا فيها دور دكتورة تعمل في قسم الطوارئ بإحدى المستشفيات، وفي إحدى الليالي تستقبل سيدة أعمال جاءت للمستشفى بعد تعرضها لحادث كبير، وقبل وفاتها تقوم هذه السيدة بإبلاغها سر، سيقوم بتغيير مجرى حياتها، في إطار من التشويق الذي يجمع بين الرومانسية والكوميديا.

وكان قد كشف القائمين عن مسلسل "حلوة الدنيا سكر" للجمهور عن البوستر التشويقي للعمل والذي تظهر فيه بطلته بـ 9 شخصيات، استعدادًا لعرضه قريبًا، وكانت أبرز شخصية في البوستر هو ظهور هنا الزاهد بالحجاب في شكل جذاب وغير معتاد على بطلة العمل، ليزداد حماس الجمهور بانتظار رؤيتها بالحجاب.

و المسلسل تدور فكرته عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف من حيث الكاتب والأبطال مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل، ومن إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج سينرجي وكريم أبو ذكري، ويضم المسلسل نخبة كبيرة من ضيوف الشرف، ووقع الاختيار على مؤلفي القصص التسعة وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، ومن المقرر بداية عرض المسلسل في نهاية الشهر الجاري.

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