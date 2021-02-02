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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وصول دفعات جديدة من لقاح «سبوتنيك V» إلى الأرجنتين وبوليفيا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:21 م
لقاح ضد كورونا
لقاح ضد كورونا
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أعلن مسئولو الصحة والطيران في الأرجنتين عن وصول دفعة جديدة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، وتشمل الدفعة 240 ألف جرعة من اللقاح، معظمها متوجه إلى الأرجنتين والبقية إلى بوليفيا.

وحسب وكالة الأنباء الأرجنتينية، فمن المقرر أن تتسلم بوليفيا 20 ألف جرعة من الشحنة، لتصبح ثاني دولة في أمريكا اللاتينية تستقبل اللقاح الروسي بعد الأرجنتين التي استقبلت شحنتين، تحتوي كل منهما على 300 ألف جرعة.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الأرجنتينية إن الشحنة الأخيرة البالغة 220 ألف جرعة ستستخدم في المرحلة الثانية للتطعيم.

وأوضح صندوق الاستثمار المباشر الروسي، المسئول عن تسويق اللقاح، أن الحصص المخصصة من اللقاح لدول أمريكا اللاتينية قد تتأخر لمدة قد تصل إلى ثلاثة أسابيع حتى مع زيادة الطاقة الإنتاجية.

وأكدت مسئولة الخدمات الصحية بوزارة الصحة، كارلا فيزوتي، في تصريح لوكالة الأنباء الأرجنتينية، اليوم، حرص بلادها على الحصول على الجرعات المتفق عليها، معربة عن أملها في وصول المزيد من الشحنات خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة.

وطبقا لإحصائيات وزارة الصحة الأرجنتينية، فقد بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا لقاح "سبوتنيك V" الروسي 272 ألفا و323 شخصا كجرعة أولى، بالإضافة إلى 45 ألفا و710 أشخاص تلقوا جرعتهم الثانية.

وقال رئيس بوليفيا، لويس آرسي، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن بلاده استقبلت 20 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي في يناير الماضي، وهو أعلى من الرقم المتفق عليه والبالغ ستة آلاف جرعة.

يذكر أن الأرجنتين كانت قد أعلنت- في وقت سابق- عن توقعها استقبال 5 ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك V" خلال شهر يناير الماضي.

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