الدار الأُسقفي بـ 6 أكتوبر يستقبل مكتب خدمات التنمية DSO (صور)

نشر الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، صور استقبال صاحب النّيافة الأنبا توماس عدلي مطران الجيزة والفيّوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، لطاقم مكتب خدمات التّنمية DSO الخاصّ بالمطرانيّة.وقال الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الزيارة جاءت لعرض التقرير السّنويّ للمكتب.وبدأ اليوم بالقدّاس الإلهي، وفي عظته تأمّل نيافته في إنجيل الرّاعي الصّالح.. إن كلّ معمّد هو مدعو لأن يكون راعيًا صالحًا ولا سيّما في التّنمية نحن مدعوون لأن نكون راعاة صالحين.وبعد القدّاس بدأ التقرير بكلمة المدير التنفيذي للمكتب، بعد ذلك سماع عرض عن كلّ قطاع موثّق بالصّور من مديري المشروعات.. وفي الجزء الثاني من اليوم لقاء تكويني مع صاحب النّيافة عن الأربعة مبادئ الخاصّة بتعليم الكنيسة الاجتماعي: "الخير العامّ، كرامة الشّخص البشريّ، التضامن والتكافل وأخيرًا مبدأ الدعم".في نهاية اليوم شُكر نيافته طاقم المكتب وأثنى على روح الفريق الواحد والتّناغُم والإنجاز المحقّق والملموس على أرض الواقع.كما قام صاحب النّيافة بشكر الأستاذ لويس چوزيف المراجع المالي العام في المطرانيّة على المجهود المبذول سواء مع مكتب التنمية او في بقيّة القطاعات في المطرانيّة.يذكر أن المكتب يعمل في قطاعات عدّة منها قطاع المرأة، قطاع الطفل، قطاع ذوي الاحتياجات الخاصّة، قطاع التدريب وإعداد الكوادر.