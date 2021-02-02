محافظ دمياط تترأس اجتماع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاجتماع التنسيقى المُنعقد اليوم الثلاثاء، مع إسلام إبراهيم نائب المحافظ، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء إيهاب فاروق مساعد رئيس جهاز الساحل الشمالي الأوسط، ومحمد جمال منسق مشروعات حياة كريمة، والدكتور أحمد أنيس استشارى جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، ومحمد عطية ممثل الهيئة الاستشارية لجهاز التعمير، والدكتور عثمان شعلان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، ورؤساء شركات المرافق ومديرى المديريات، وذلك لمتابعة محاور خطة تطوير 28 قرية بمركز كفر سعد المدرجة بالمبادرة التى أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية وذلك للنهوض بالريف المصرى واستكمال مسيرة التنمية الشاملة.و أكدت "المحافظ" فى مستهل الاجتماع أهمية تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية، والتنسيق المستمر لتنفيذ هذا المشروع القومى الضخم، على الوجه الأكمل، وذلك نظرًا لأهميته البالغة لتحقيق نقلة نوعية غير مسبوقة فى تاريخ التنمية الريفية، منوهة الى أن هذا المشروع يأتى على رأس الأولويات، حيث ستتم متابعة الموقف التنفيذى له بصفة دورية..وفى هذا الصدد، أصدرت "الدكتورة منال عوض" عددًا من التوجيهات والتى جاء من أهمها الإسراع فى معدلات تنفيذ كل الأعمال وكذا إعداد جدول زمنى محدد يتضمن مواعيد الانتهاء من العمليات المدرجة بالخطة، مؤكدة على شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبدء في خطة تغطية المناطق غير المخدومة بخدمات الصرف الصحى وحصر مشروعات مياه الشرب والعمل بالتوازى، وكذلك إعداد المقايسات الخاصة بطفايات الحريق الأرضية بكل قرية، فضلًا عن وضع خطة محددة لتوزيعها، وإنشاء بالوعات لصرف مياه الأمطار.وفى قطاع تحسين البيئة، وجهت "محافظ دمياط" تعليماتها إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بوضع استراتيجية لنقل المواقف والأسواق الأسبوعية خارج الكتلة السكنية وضم الوحدات الخدمية بكل قرية بمكان محدد، بالإضافة إلى تحديد متطلبات إنشاء مقلب وسيط لنقل القمامة بكفر سعد.وقد طالبت "المحافظ" بالتفاعل مع المواطنين والتواصل المباشر معهم، والتعرف على احتياجاتهم ومطالبهم لتلبيتها وكذا تعريفهم بالمشروعات المقرر تنفيذها وذلك بالتعاون بين الإعلام والمجلس القومى للمرأة والرائدات الريفيات.وعلى جانب آخر، ناقشت "المحافظ" خطة تبطين وتأهيل ٨ ترع بمركز كفر سعد بإجمالى اطوال ٣٨ كم طولى وتأهيل كبارى وكذا تغطية ترعتين، إذ أكدت بدء إعداد المقايسات الخاصة بتلك الأعمال، مؤكدة أيضًا على مديرى المديريات بمراجعة ما تم حصره من خدمات، للتأكد من إدراج جميع الاحتياجات لتحقيق الرؤية التى تستهدفها المبادرة بإنشاء قرى نموذجية، كما بحثت استراتيجية توصيل الغاز إلى كل المناطق، واطلعت على الموقف الخاص بتطوير الوحدات الصحية وإنشاء وحدات جديدة، وأيضًا الأعمال الجارية بعدد ٦ مدارس تحت الإنشاء مقرر دخولهم الخدمة بالعام الدراسى القادم وطرح ٤ مدارس أخرى و٥ مدارس جارى تجهيز إجراءات الطرح، وكذا موقف رفع كفاءة وإنشاء وحدات بيطرية ومجازر وإنشاء مراكز شباب وملاعب بما يتفق مع الاشتراطات المحددة وتطوير الجمعيات الزراعية ومقترحات إنشاء محلج للقطن ومحطة فرز وتعبئة ومركز تجميع ألبان ببعض القرى وأخيرًا مشروعات قطاعات البريد والتضامن الاجتماعي والكهرباء والإسعاف والاتصالات والطرق.و ذكرت "الدكتورة منال عوض" أن هذا المشروع القومى يُعد استكمالًا لمسيرة التنمية التى شهدتها الدولة خلال الآونة الأخيرة تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن البرنامج يهدف إلى التطوير الشامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية في ك القرى، كما أشارت إلى أن التكلفة التقديرية للمشروعات المزمع تنفيذها بمركز كفر سعد تصل إلى ٤ مليارات جنيه، بخلاف معدات تحسين البيئة.