أكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل ألف و135 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 621 ألفًا و755.وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء «نينا» - أنه تم تسجيل شفاء 1210 حالات جديدة؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 594 ألفا و594، فيما تم تسجيل وفاة 11 حالة جديدة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلى 13 ألفا و68 حالة.