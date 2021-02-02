«رايان إير» تُعلن تراجع الحركة بنسبة 88% في يناير

أعلنت شركة "رايان إير" للطيران منخفض التكلفة، اليوم الثلاثاء، تراجع حركة النقل لديها في شهر يناير بنسبة 88% إلى 1.3 مليون عميل مقابل 10.8 مليون في الشهر نفسه من العام الماضي، ما يعكس تأثير جائحة كورونا.ووصل عامل الحمولة إلى 69% مع استمرار تداعيات الجائحة على حركة الطيران.وشغلت الشركة خلال الشهر الماضي ما يقرب من 15% من جدولها الاعتيادي لشهر يناير.