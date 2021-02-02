الاقتصاد الكندي يُسجل أكبر انكماش له على الإطلاق في 2020

سجل الاقتصاد الكندي، أكبر انكماش له على الإطلاق في عام 2020، حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا بنسبة 5.1% على مدار العام الماضي.ووفقا لتقرير لمكتب الإحصاء الكندي الذي نشر اليوم الثلاثاء، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من عام 2020 (أكتوبر- نوفمبر- ديسمبر) بنسبة 7.8%، موضحًا أن الاقتصاد الكندي استمر في تجاوز التوقعات خاصة في شهر نوفمبر الماضي، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 0.7%، متفوقًا على تقديرات سابقة لمحللين توقعت زيادته بنسبة لا تزيد على 0.4%.وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي في كندا ما زال أقل بنسبة 3% عن مستوياته قبل تفشي وباء كورونا العام الماضي.وأوضح التقرير أن معدل النمو المتحقق في نوفمبر وديسمبر فاق التوقعات على الرغم من عمليات الإغلاق التي طبقتها الحكومة الكندية بسبب وباء كورونا والتي قد تؤثر سلبيا على النشاط الاقتصادي هذا العام.من جهة أخرى، ارتفعت قيمة تداول الدولار الكندي بنسبة 0.5% ليستقر عند 1.2762 مقابل الدولار الأمريكي، علاوة على حصول العملة الكندية على دعم إضافي من ارتفاع أسعار النفط.جدير بالذكر أن أونتاريو المقاطعة الأكثر اكتظاظا بالسكان في كندا، دخلت في إغلاق تام منذ 26 ديسمبر الماضي، وجرى تمديده حتى فبراير الجاري في أجزاء كثيرة من المنطقة، بينما تخضع مقاطعة كيبيك وعدة مقاطعات أخرى للإغلاق الصارم أيضا وحظر التجول.