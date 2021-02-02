إيطاليا تقدم شكوى ضد إرهاب إيران

أعلن وزير الخارجية الإيطالي السابق، جوليو تيرزي، أنه قدم برفقة العديد من السياسيين والشخصيات الأوروبية والدولية، شكاوى ضد الدبلوماسي أسد الله أسدي، المتهم بالإرهاب، والخلية التي يقودها لتفجير مؤتمر المعارضة الإيرانية الذي حضره بضيافة منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة، في فيلبنت، قرب العاصمة الفرنسية باريس في يونيو 2018.وأكد تيرزي أن هناك أدلة عديدة تدين أسدي وتثبت ممارسة قادة النظام الإيراني "إرهاب الدولة" على الأراضي الأوروبية، وفق ما ذكرت "العربية. نت".يذكر أنه بعد غد الخميس 4 فبراير، ستتم محاكمة أسد الله أسدي، في محكمة أنتويرب في بلجيكا، مع المتهمين الآخرين، وهم الزوجان أمير سعدوني ونسيمة نعامي، اللذان حملا القنبلة لتفجيرها داخل صالة المؤتمر وكذلك مهرداد عارفاني الذي كان يشرف على العملية.