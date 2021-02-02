طلب إحاطة برلماني بشأن دور «قوى الصحة المهدرة» في مواجهة الزيادة السكانية

قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إنها تقدمت بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، وموجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزير الاسكان عصام الجزار، بشأن عدم وجود دور حقيقي لـ " القوي البشرية المهدرة في وزاره الصحة " في التوعية بمشكلة الزيادة السكانية.وأكدت أبو السعد، خلال طلب الإحاطة، أنه ليس هناك أي دور حقيقي وفعال للنشاط الخاص بمنظومة "القوى البشرية المهدرة في وزاره الصحة" في الفترة الحالية في التوعية بمشكلة الزيادة السكانية، بالرغم من أنها كانت تقوم من ذي قبل بحملات توعية مباشرة من خلال الاتصال المجتمعي مع سيدات الريف المصري للتوعية ونشر الوعي حول ضرورة مسألة تحديد النسل والتعريف بمخاطر الزيادة السكانية وذلك لمواجهة أزمة الانفجار السكاني.وأشارت وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن هذا النشاط تحتاجه وبشدة وعلى وجه الضرورة عودته مرة أخرى من أجل إستكمال الحملات التوعوية والتثقيفية التي كانت تقوم بها من ذي قبل من أجل المساعدة في معالجة أزمة الانفجار السكاني التي تزداد يومًا تلو الاخر حتى إلتهمت كافة خطط وإستراتيجيات التنمية والإصلاح الإقتصادي التي تضعها الدولة المصرية.