«الصحة»: تطبيق «الطبيبة الزائرة» لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة بـ14 محافظة

أعلن الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، عن تطبيق نظام الطبيبة الزائرة لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة بـ14 محافظة هي (الشرقية، القليوبية، البحيرة، بني سويف، الفيوم، سوهاج، قنا، المنيا، أسيوط، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، القاهرة، دمياط)، حيث تم تنفيذ 3172 زيارة لتقديم الخدمة لـ84134 منتفعة، كما تم تطبيق برنامج تقديم خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة بعدد من المستشفيات بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، الدقهلية، بورسعيد).وأضاف "عباس"، أنه تم منح شعار "الجودة" لـ110 عيادات لتقديم خدمات تنظيـم الأسرة بـ7 محافظات هي (الشرقية، الغربية، الإسكندرية، كفر الشيخ، الأقصر، الدقهلية، البحيرة)، كما تم تدريب 288 فردًا من الفرق العاملة بعيادات تنظيم الأسرة على برنامج الجودة الإلكتروني المحدث تماشيًا مع جهود الدولة نحو التحول الرقمي يرفع جودة الخدمة بعيادات تنظيم الأسرة، كما تم تدريب 9173 من أطباء وممرضات ورائدات ريفيات من خلال برامج تدريبية إكلينيكية وفنية متخصصة وفقًا للقواعد المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن تدريب 964 من مسئولى تنظيم الأسرة ومنسقي الجمعيات الأهلية على تقديم مشورة تنظيم الأسرة، إضافة إلى تدريب 1225 فردًا من رجال الدين على تقديم التوعية للمواطنين لدعم البرنامج القومي لتنظيم الأسرة وتنعريفهم بمردوده على صحة الأم والطفل.وقال "عباس"، إنه في مجال التسويق المجتمعي لخدمات تنظيم الأسرة تم تنفيذ 16 مليون زيارة منزلية بمعرفة الرائدات الريفيات، وتنفيذ 30 ألفًا و503 لقاءات جماهيرية وندوات إعلامية بالوحدات الصحية وأماكن التجمعات مثل مراكز الشباب والمصالح الحكومية والنوادي، من خلال مسئولي الإعلام بالمحافظات للتوعية بأهمية الحفاظ على الصحة الإنجابية خلال جائحة فيروس كورونا.وفي مجال التمكين الاقتصادي للمنتفعات، أوضح أنه تمت إقامة 765 معرضًا لمنتجات نوادي المرأة، بالإضافة إلى إقامة 19 معرضًا مصغرًا بالمحافظات لعرض وتسويق منتجات السيدات، كما تم تيسير فتح فصول لتدريب 186 ألفًا و560 سيدة على بعض الحرف الصغيرة والأشغال اليدوية، كما تم تفعيل 2374 فصلًا لمحو الأمية بنوادي المرأة التابعة للوحدات الصحية بوزارة الصحة والسكان لعدد 7424 دارسًا بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار.