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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء اختبارات توظيف المرحلة 1 لوظائف الهندسة والعلوم بمياه القناة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:01 م
اختبارات توظيف المرحلة
اختبارات توظيف المرحلة 1 لوظائف الهندسة
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، عن بدء اليوم اختبارات التوظيف للاعلان رقم (2) لسنة 2020 المرحلة الاولى لوظائف الهندسة والعلوم بنظام الاونلاين بمركز التدريب المطور للشركة بميدان مصطفى كامل فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى نحو التحول الرقمى.

واشار الى انه تعد التجربة الاولى لشركة محافظات القناة فى اجراء الاختبارات بنظام الاونلاين لكافة التخصصات، وتوفير عنصر بشري مهم جدا لاستلام المشروعات الجديدة لدى الشركة خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى التنسيق المستمر مع المتخصصين فى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بقطاعات الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات لاستخدام المنصة الإلكترونية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وتقديم الدعم الفنى المطلوب والتأكيد على مراجعة نظام الاختبارات، وان شركة مدن القناة قد اتخذت خطوات كبيرة فى تهيئة البنية التحيتة وانشاء مركز تدريب متطور يتلاءم وسياسة وزارة الاسكان والشركة القابضة لمياه الشرب نحو التحول الرقمى.

وأكد رئيس الشركة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم التطهير والتعقيم الكامل لقاعات الاختبارات، وكذلك تطهير وتعقيم القاعات بعد انتهاء كل لجنة، بالإضافة إلى أن ارتداء الكمامة شرط أساسى لدخول الاختبارات، وقياس درجات الحرارة للسادة المتقدمين للاختبارات.

وفى سياق متصل أكد ممثلى قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أن إجراء تجربة الاختبارات الاونلاين بشركة مدن القناة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الشركات التابعة للشركة القابضة واستخدام المنصة الالكترونية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لكافة الوظائف المعلن عنها، والذين اشادوا بمستوى التنظيم للجان الإختبارات وتجهيزها بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة،والاجراءات الاحترازية المتبعة داخل لجان الاختبارات.

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