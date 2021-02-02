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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: 18.5 ألف طلب تصالح بمتحصلات مالية 70 مليون جنيه

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:00 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود الأجهزة المختصة بإنهاء الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بملفات التصالح في مخالفات البناء بمختلف المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين والتى وصلت حتى الآن إلى 18 ألف و500 طلب بإجمالى متحصلات مالية بلغت بنحو 70 مليون جنيه.

وأكد المحافظ أن ما يتم تنفيذه بهذا الملف يعد مسئولية مجتمعية بهدف ضبط كل أنواع المخالفات وتحقيقها على نحو جاد، مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه تنفيذًا لتوجهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وأيضًا تعليمات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقوم المراكز التكنولوجية بإستقبال طلبات التصالح من المواطنين على أى نوع من المخالفات سواء كانت هذه المخالفة تقع ضمن الـ 8 حالات التى لا يجوز فيها الصالح طبقًا للمادة الأولى لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء لسنة 2020 أو غيرها من المخالفات مع دفع رسوم المعاينة.

وأوضح محافظ أسوان بأنه وفقًا للتعليمات الواردة يقوم المتقدم بالتصالح يسدد نسبة 30 % من قيمة التصالح كجدية تصالح إذا قام بالسداد خلال شهر يناير، بينما يسدد نسبة 35 % إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40 % إذا قام بالسداد إنتظارًا لشهر مارس المقبل وذلك بدلًا من الـ 25 % التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الفترة الماضية.

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