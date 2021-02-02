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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أبو اسماعيل تستنكر عدم البت في تحويل منزل «النحاس» إلى متحف بسمنود

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:00 م
النائبة الوفدية ليلى
النائبة الوفدية ليلى أبو إسماعيل
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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طالبت النائبة الوفدية ليلى أبو إسماعيل، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، وزارة الأوقاف بإدراج مدينة سمنود ضمن خطتها برصد 2 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي، كونها في حاجه ماسة إلى ذلك وتضم مساحات أراضي شاسعة تابعة للوزارة، مقترحة إدراج 4 أفدنة بأرض الطوب وملعب البدراوي لإنشاء وحدات سكنية للشباب الذي يعاني من ارتفاع قيمة الإيجار الذي يصل إلى 2000 جنيه شهريا.

وأضافت أبوإسماعيل، خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب عقب إلقاء وزير الأوقاف بيان وزارته، أن هناك 3 قرى كبرى في سمنود يعاني قاطنيها من عدم وجود مدارس، هي كفر حسان وكفر التعبانية وكفر العساس، وتضم أراضى تتبع هيئة الأوقاف ولابد من تخصيص مساحات لدخول هيئة الأبنية التعليمية لإنشاء مدارس عليها لخدمة الطلاب.

وأشارت النائبة الوفدية، إالى أن بيان الوزير تضمن أيضا رصد وزارته 50 مليون جنيه للتعليم في الوقت ذاته، تفاجئ أهالي قريتي التعبانية وميمونة الحارس عند تقدمهم شراء أراضي من هيئة الأوقاف للتبرع بها لهيئة الأبنية التعليمية، بتسعير مضاعف من قبل الهيئة، متسائلة "كيف أن الوزارة تدعم التعليم في حين تضاعف أسعار بيع الأراضي لإنشاء المدارس؟"، مطالبة بتخصيص أرض لإنشاء مدرسة بعزبة الناموس ضمن الـ125 مليار جنيه المخصصة للمناطق المحرومة من التعليم.

وتابعت أبواسماعيل: "تقدمت بطلب لوزارتكم أيضا في دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي السابق لتحويل منزل الزعيم مصطفى النحاس إلى مركز ثقافي ومتحف تاريخي لسمنود تقديرا لدوره وكفاحه من أجل الوطن والأمة ولتأكيد الهوية المصرية، حيث أن المنزل مر على إنشاؤه 90 عاما وهو وقف لسيد بك أبوالعلا والزعيم النحاس، ولابد أن تدرس سيرته وتاريخه ناصع البياض، حيث أنه ظل طوال حياته عصاميا وكرث حياته من أجل مصر".

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