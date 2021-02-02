برلمانية لوزير الأوقاف: «بيانك حسسني كأننا فى خطبة الجمعة»

انتقدت النائبة سناء برغش، عضو مجلس النواب، بيان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مستنكرة الحال الذي آل إليه مصنع سجاد دمنهور، حيث وصفته بأنه في حاله يرثى لها، وقالت: "خطابك تحت القبة حسسني كأننا في خطبة الجمعة".جاء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، وأضافت: "لقد كنا نتباهى بسجاد دمنهور ويتم تصديره للخارج، وكثير من العائلات الكبيرة والقصور كانت لا تخلو منه، لكن حاليًا اختزلته في فرش المساجد فقط"، مشددة على ضرورة إعادة هيكلة المصنع وتشغيله بكل طاقته.من جهته، طالب النائب جابر أبو خليل، عضو مجلس النواب، بإقامة مبنى مديرية الأوقاف بمحافظة أسوان يليق بعاصمة الشباب الإفريقي، منتقدًا خلو معظم المساجد من الفرش وعدم وجود عمال بها.وسرد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب المعاناة في التعامل مع الأراضي التابعة لهيئة الأوقاف، ومنها مركز شباب أبو حماد، قائلًا: "يجب مراجعة هيئة الأوقاف رحمة بالمواطنين والناس".