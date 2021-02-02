تأجيل محاكمة 8 ضباط شرطة في قتل المتظاهرين لـ23 فبراير

أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 8 ضباط و3 أمناء شرطة بتهمة قتل متظاهري حدائق القبة خلال أحداث يناير 2011، إلى جلسة 23 فبراير الجاري.وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود محمد، وبحضور حمدي الشناوي، الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية طارق فتحي.كانت النيابة العامة قد اتهمت 8 ضابط و3 أمناء شرطة من قسم شرطة حدائق القبة، بقتل المتظاهرين في غضون عام 2011 أثناء أحداث شهر يناير.