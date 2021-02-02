محافظ بورسعيد يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء مع مجلس إدارة المنطقة الصناعية لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمصانع والمستثمرين.وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد للتوسع في المشروعات الصناعية والتي تشهد المنطقة الصناعية دخول صناعات جديدة عملاقة من أجل توفير فرص عمل لشباب المحافظة.وشدد محافظ بورسعيد على تقديم كافة التسهيلات للمستثمر الجاد، وتوفير كافة الدعم لمشروعات الشباب وصغار المستثمرين.واضاف بان المنطقه الصناعية شهدت دخول العديد من الكيانات الاقتصادية بالاضافة الي مشروعات الشباب الذين اثبتوا نجاحهم في مشروعات ال٥٤و٥٨ مصنع واصبحت منتجاتهم تتواجد في كافة الأسواق.