رئيس جامعة أسوان يستقبل وفد الجامعة المصرية (صور)

استقبل الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، اليوم الثلاثاء، الدكتور اسماعيل حسنين مدير المكتب الفني لرئيس الجامعة المصرية لتعلم الإلكتروني الأهلية والوفد المرافق، بحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد نجدي، وذلك لتفقد فرع الجامعة المصرية من قاعات الدرس والمعامل البحثية بمقر فرع الجامعة المصرية بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة.وقال رئيس جامعة أسوان إن الزيارة تأتي في إطار الاستعدادات التي تقوم بها الجامعة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني والعمل علي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للمواجهة فيروس كورونا المستجد من تعقيم المباني والبوابات ذات التعقيم الذاتي والتأكد من هذه الإجراءات حرصا علي سلامة الطلاب، والوقوف على مدى جاهزية الفرع لاستقبال الطلاب لاستكمال الدراسة للفصل الدراسي الثاني لهذا العام في ظل تطبيق الاجراءات الاحترازية.وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والعمل على تطوير التعاون بين الجامعتين في ظل منظومة التعلم عن بعد في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد.