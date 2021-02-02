أحمد أمين يقدم موسمًا جديدًا من «أمين وشركاه» على ON

يستعد الفنان أحمد أمين لبدء تسجيل الحلقات الجديدة من برنامج "أمين وشركاه" في موسمه الجديد والمقرر عرضه عبر قناة ON، خلال الفترة المقبلة، ويناقش أحمد أمين خلال البرنامج الظواهر الاجتماعية المنتشرة في المجتمع المصري بشكل كوميدي.ويقدم "أمين" خلال الحلقات عدة "اسكتشات" تمثيلية لاستعراض الشخصيات التي يقدمها.يذكر أن "أمين وشركاه" في موسمه الجديد، سيذاع على قناة ON كل سبت، في تمام الساعة الحادية عشر مساء، ويقدمه الفنان أحمد أمين مع مجموعة من الفنانين الشباب، ويجسد "أمين" عدة شخصيات في كل حلقة، لمناقشة أحد سلوكيات الشعب المصري.