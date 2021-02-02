جامعة قناة السويس تكشف خطتها الوقائية خلال امتحانات الترم الأول

أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس عن اتباع الإجراءات الاحترازية بدقة قبل وأثناء وبعد أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الكليات؛ مؤكدا على أن صحة وسلامة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس هو الهدف وشغلنا الشاغل، وذلك في ضوء خطة الدولة الشاملة، وخطة الجامعة لمواجهة تداعيات كورونا.ومن ناحيته حدد الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الإجراءات الاحترازية المتبعة حيث يراعى أن تكون الجداول بكل كلية على فترة واحدة قدر الإمكان، وفي حالة وجود فترتين يراعى ترك فاصل زمني ساعة على الأقل بين الفترتين لإجراء عملية التطهير والتعقيم.، ويتم تطهير القاعات بالمطهرات المخصصة لذلك في نهاية كل فترة امتحانية، توضع أرقام جلوس الطلاب داخل حافظات بلاستيكية حتى لا تتلفها المطهرات.وتابع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن الامتحانات تعقد في قاعات واسعة بها مصدر طبيعي للتهوية، والأفضل فتح باب القاعة والنوافذ أثناء تواجد الطلاب داخلها، ويفضل استخدام أي قاعة لامتحان يومي واحد فقط، وفي حالة وجود امتحانات متتالية بالقاعة الواحدة يتم تكرار التعقيم بعد الانتهاء من كل امتحان بالقاعة وقبل الامتحان التالي على أن يكون بالقاعة مصادر طبيعية للتهوية.وأضاف إنه لمن تظهر عليهم أعراض من ارتفاع درجة الحرارة أو غيرها يتم تجهيز مكان للجنة خاصة منعزلة بتباعدأكثر من مترين بين الطالب وزميله، مع مراعاة توافر تجهيزات أعلى لأدوات الحماية الشخصية ( قناع وجه- قفازات).كما أكد الدكتور محمد شقيدف على دور الإدارة الطبية بالجامعة في الكشف الطبي الظاهري على الطلاب والعاملين بالكلية وأعضاء هيئة التدريس عند مدخل الكلية، مع تدريب عدد من الموظفين على استخدام جهاز قياس الحرارة، وتوزيع قناع وجه بسيط على كل طالب عند دخول الامتحان لأول مرة في حالة عدم توفره مع الطالب.وتابعت السيدة هدى فرج أمين عام الجامعة وضع العلامات الإرشادية للطلاب بوضوح لمقار لجان عقد الامتحانات وذلك لتنظيم الحركة، وتجنبا للتزاحم بمداخل القاعات والسلالم والطرقات، والحرص على تعقيمها في بداية ونهاية اليوم الدراسي، والتأكيد على توافر مطهرات الأيدي في الأماكن العامة ومداخل اللجان ودورات المياه، وتوافر اجهزة قياس الحرارة، وسلات المهملات في اماكن متقاربة داخل صالات وقاعات الامتحانات مع اتباع إجراءات مكافحة العدوى عند التخلص من القمامة.وقالت أمين عام الجامعة إنه تم تعليق الملصقات الخاصة باجراءات مكافحة العدوى من خطوات تطهير الأيدي وآداب العطس والسعال وكيفية ارتداء الكمامات والتخلص منها، وتوفير عدد مناسب من الموظفين في الردهات- وفق تعليمات رئيس الجامعة- لتنظيم دخول الطلاب إلى اللجان والحفاظ على مسافات التباعد.جدير بالذكر إنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء الامتحانات العملية والشفوية، ويتم استخدام معامل المهارات والمحاكاة وتجنب إجراء الامتحانات الإكلينيكية على مرضى فعليين كلما أمكن ذلك.وبالنسبة للطلاب الوافدين اشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أنه تتم مراعاة من يتعرضون لظروف قهرية تمنعهم من أداء الامتحانات في المواعيد المقررة ويكون ذلك بقرار من مجلس الجامعة.