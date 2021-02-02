جامعة القناة تناقش خطة الأنشطة الطلابية

وجه الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، بضرورة متابعة الأنشطة الطلابية بخططتها الموازية وذلك لتقييم مدى الاستفادة من تلك الأنشطة وقياس رجع الصدى لدى الطلاب ومدى تلبية تلك الخطة للاحتياجات الطلاب ومناقشة مقترحات الطلاب لتطوير تلك الأنشطة.وتماشيا مع هذا التوجه، عقد الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اجتماعًا مع منسقي الانشطة الطلابية بالكليات والإدارة العامة لرعاية الشباب ومستشارى لجان الأنشطة المختلفة وذلك بالمسطحات الخضراء بالمدينة الجامعية للطالبات بعد تطويرها، بمشاركة الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية وعبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.وأشاد الدكتور محمد شقيدف خلال الإجتماع بالمجهود الكبير لمسئولي الأنشطة الطلابية بتنظيم أكثر من 120 نشاطا طلابيا أونلاين خلال شهر يناير الماضي فقط مطالبا بضرورة الاستمرار بهذا المستوى.وتم عرض الإجتماع التقارير الخاصة بالأنشطة الموازية بمرحلتها الأولى حتى 11 فبراير الجارى مع مناقشة إمكانية استضافة الجامعة لبعض الأنشطة القمية على مستوى الجامعات للبدء فى تنفيذها عقب امتحانات الفصل الدراسي الأول.