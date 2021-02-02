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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور كتاب «سبع خواجات» لـ مصطفى عبيد

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:54 م
سبع خواجات
سبع خواجات
خالد حماد
طباعة
صدر مؤخرًا عن دار إنسان للنشر، كتاب جديد للكاتب مصطفى عبيد بعنوان "سبع خواجات.. سير رواد الصناعة الأجانب في مصر"، يتناول سير 7 من رجال الاستثمار والصناعة الأجانب في مصر وتجاربهم في إنشاء صناعات رائدة قبل ثورة يوليو.

يقع الكتاب في 250 صفحة من القطع المتوسط، وقام بتصميم غلافه أحمد مراد.

ويكشف جانبا مطموسا ومخفيا في التاريخ الحديث خاص بالمستثمرين الأجانب، والذي تعرض للتحريف والتشويه بعد ثورة يوليو في ظل المد القومي والاشتراكي.

يتعرض الكتاب لحكايات هنري نوس، رائد صناعة السكر في مصر، وأول رئيس لاتحاد الصناعات المصرية وهو بلجيكي الجنسية، وصموئيل سورناجا رائد صناعة الطوب والخزف، وهو إيطالي الجنسية، فضلا عن اليوناني ثيوخارس كوتسيكا رائد صناعة السبرتو. كما يعيد الكتاب رسم سير وتجارب السويسري لينوس جاش رائد صناعة المنسوجات، وجوزيف ماتوسيان رائد صناعة السجائر، وأرنست ترامبلي الأب الروحي لصناعة الأسمنت، والكونت دي زغيب رائد صناعة المربى، مدعما حكاياته بصور ووثائق نادرة.

يقول المؤلف لـ"الدستور" إن الكتاب هو محاولة لإعادة اكتشاف نجوم عظيمة تعرض تاريخها للتجاهل والتشويه. ويوضح أنه من الضروري رد اعتبار شخصيات عظيمة كانت لها بصمات إيجابية على مصر، حتى لو كانوا غير مصريين.

جدير بالإشارة أن الكاتب مصطفى عبيد، هو روائي وباحث مصري يعمل بالصحافة، وصدر له 19 كتابا متنوعا في الأدب والفكر والتاريخ، ودخلت كثير من كتبه ضمن قوائم الكتب الأكثر مبيعا في مصر، وحاز جوائز نقابة الصحفيين في الكتابة أربعة مرات.

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