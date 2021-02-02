فودة يتابع اللمسات الأخيرة لانطلاق دورة «الإعلام الديني والتحديات المعاصرة»

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، إحدى قاعات جامعة الملك سلمان الدولية بشرم الشيخ، والتي من المقرر أن يعقد بها فعاليات دورة «الإعلام الديني والتحديات المعاصرة».ويأتي ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وشباب الإعلاميين المعنيين بالإعلام الديني يومي الجمعة والسبت 5-6 فبراير الحالي بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان: «الإعلام الديني والتحديات المعاصرة» بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للإعلام ومحافظة جنوب سيناء، مع منح شهادة حضور الدورة لجميع المشاركين.ومن المقرر أن تعقد ندوة كبرى في ختام الدورة تحت عنوان: «التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل»، صباح الأحد القادم بحضور نخبة من الإعلاميين.رافق المحافظ خلال التفقد اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء عبد الفتاح حلمي مفوض المحافظ للاعلام، والدكتور تامر عباس مدير فرع الجامعة بشرم الشيخ.