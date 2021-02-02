اليوم.. الكنيسة الكاثوليكية تُطلق البث المباشر الأسبوعي
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:32 م
جرجس صفوتطباعة
أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك والمتحدث الرسمي للكنيسة، اليوم الثلاثاء، البث المباشر لقناة المكتب الإعلامي الكاثوليكي، والذي يُعاد الساعة 9 مساءً.
واشتمل البث على 8 برامج هي: "كلمة اليوم- كلمات القديسة تريزة- الكنيسة الكاثوليكية في أسبوع- عرفت اربي- قصص الكتاب المقدس- خطوات يسوع- الحياة أيقونة- صلاة المشروع الرعوي".
واشتمل البث على 8 برامج هي: "كلمة اليوم- كلمات القديسة تريزة- الكنيسة الكاثوليكية في أسبوع- عرفت اربي- قصص الكتاب المقدس- خطوات يسوع- الحياة أيقونة- صلاة المشروع الرعوي".