التحقيق مع مالك عقار فيصل المشتعل

بدأت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع مالك عقار فيصل الواقع على الطريق الدائرى، للوقوف على ظروف وملابسات اشتعال النيران فى مصنع أحذية بالبدروم، والمخزن المقام بالطابقين الأول والثاني.واستدعت النيابة فى إطار التحقيقات الجارية عددا من مسؤولى حي كرادسة التابع لها العقار لسماع أٌقوالهم حول مخالفات العقار، وعدم حصوله على التراخيص اللازمة، فضلًا عن حيثيات بنائه، ومعرفة الإجراءات المتبعة مع العقارات المخالفة.وما زالت النيران مشتعلة داخل عقار فيصل، لليوم الرابع على التوالي، وبدأت النيران تأكل في أعمدة المباني مما أدى إلى انهيار جزء من المقدمة وتساقط جزء من المباني، واستمرار تواجد قوات الحماية المدنية لمكافحة النيران.وأمرت النيابة العامة بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لمالك العقار الذي مر بأزمة قلبية منذ معرفته بخبر الحريق تمهيدًا لسماع أقواله، واستدعاء سكان العقار والذين يقطنون في 15 شقة إلى جانب صاحب مصنع الأحذية والمخزن لسماع أقوالهم.وجاءت معاينة النيابة أن العقار مبني على مساحة 1000 متر مكون من 14 طابقًا به 108 شقق، ووصلت لجنة هندسية لمعاينة العقار، والذي أسفرت عن إزالة العقار مع اتخاذ كافة الاحتياطات حتى لا يتم التأثير على سلامة الطريق الدائري خاصة ان احتمالية سقوطه دون أي تدخل غير مطروحة.وتبين من التحقيقات أن الحريق شب في مخزن أحذية بأحد العقارات المكونة من 14 طابقا، ويحمل اسم «برج الأحلام» المطل على الطريق الدائري بالهرم.واستمعت النيابة إلى أقوال العمال في مصنع الأحذية وقالوا إن الحريق تسبب في قطع رزقهم، خاصة أنهم يعملون في هذا المصنع منذ سنوات والذي كان يوفر جميع الاحتياطات الامنية وإجراءات السلامة المهنية.كانت تحريات وتحقيقات المباحث قد كشفت أنّ ماسا كهربائيا تسبب في الحريق، وبعد مناقشة مالك العقار أقرّ بأنه قبل 3 أيام من الحريق حدثت مشكلة في لوحات الكهرباء الخاصة بالمخزن وتم إصلاحها وإعادة تشغيلها إلاّ أنه فوجئ بالحريق الذي كان بمثابة صدمة له.