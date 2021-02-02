زايد: تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ1.2 مليون سيدة مجانا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لمليون و183 ألف و477 سيدة بالمجان، خلال النصف الثاني من العام الماضي 2020، في إطار حرص الوزارة على استمرار تقديم خدمات تنظيم الأسرة في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد، وضمن خطة الدولة لخفض الزيادة السكانية.وأوضحت زايد، أنه تم تقديم تلك الخدمات من خلال المراكز الطبية ووحدات الرعاية الأساسية بالإضافة إلى الحملات التوعوية وقوافل الصحة الإنجابية بجميع محافظات الجمهورية، وكذلك تغطية المناطق النائية والأولى بالرعاية لضمان وصول الخدمات إلى جميع المنتفعات، مشيرة إلى أن إجمالي أعداد زيارات المنتفعات للحصول على خدمات تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة بلغ أكثر من 21 مليون زيارة.وأضافت أنه تم نقل خدمات تنظيم الأسرة من المستشفيات إلى المراكز الطبية ووحدات الرعاية الصحية الأساسية لمنع التزاحم والاختلاط حفاظًا على صحة وسلامة المنتفعات، وصرف احتياجاتهن من وسائل تنظيم الأسرة لمدة ثلاثة أشهر لخفض معدلات التردد على الوحدات الصحية حرصًا على استمرار تقديم خدمات تنظيم الأسرة أثناء جائحة فيروس كورونا.وأكدت أنه تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ732 ألفا و477 منتفعة منهم 132 ألفا و711 منتفعة جديدة، من خلال حملات خدمية وتوعوية تم تنفيذها بـ17 محافظة وهي (الإسكندرية، والفيوم، وأسيوط، وكفرالشيخ، والمنوفية، ودمياط، والدقهلية، والغربية، وقنا، والجيزة، وسوهاج، والقليوبية، والبحيرة، والأقصر، والمنيا، والشرقية، وأسوان)، كما تم تقديم الخدمة لـ30 ألف منتفعة منهم 10 آلاف منتفعة جديدة من خلال تنفيذ 340 قافلة صحة إنجابية وتوعوية تحت شعار "أيامنا أحلى"، إضافة إلى 421 ألف منتفعة منهم 100 ألف منتفعة جديدة بالمناطق النائية والأولى بالرعاية.