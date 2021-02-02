رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

زايد: تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ1.2 مليون سيدة مجانا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:17 م
هالة زايد
هالة زايد
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لمليون و183 ألف و477 سيدة بالمجان، خلال النصف الثاني من العام الماضي 2020، في إطار حرص الوزارة على استمرار تقديم خدمات تنظيم الأسرة في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد، وضمن خطة الدولة لخفض الزيادة السكانية.

وأوضحت زايد، أنه تم تقديم تلك الخدمات من خلال المراكز الطبية ووحدات الرعاية الأساسية بالإضافة إلى الحملات التوعوية وقوافل الصحة الإنجابية بجميع محافظات الجمهورية، وكذلك تغطية المناطق النائية والأولى بالرعاية لضمان وصول الخدمات إلى جميع المنتفعات، مشيرة إلى أن إجمالي أعداد زيارات المنتفعات للحصول على خدمات تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة بلغ أكثر من 21 مليون زيارة.

وأضافت أنه تم نقل خدمات تنظيم الأسرة من المستشفيات إلى المراكز الطبية ووحدات الرعاية الصحية الأساسية لمنع التزاحم والاختلاط حفاظًا على صحة وسلامة المنتفعات، وصرف احتياجاتهن من وسائل تنظيم الأسرة لمدة ثلاثة أشهر لخفض معدلات التردد على الوحدات الصحية حرصًا على استمرار تقديم خدمات تنظيم الأسرة أثناء جائحة فيروس كورونا.

وأكدت أنه تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ732 ألفا و477 منتفعة منهم 132 ألفا و711 منتفعة جديدة، من خلال حملات خدمية وتوعوية تم تنفيذها بـ17 محافظة وهي (الإسكندرية، والفيوم، وأسيوط، وكفرالشيخ، والمنوفية، ودمياط، والدقهلية، والغربية، وقنا، والجيزة، وسوهاج، والقليوبية، والبحيرة، والأقصر، والمنيا، والشرقية، وأسوان)، كما تم تقديم الخدمة لـ30 ألف منتفعة منهم 10 آلاف منتفعة جديدة من خلال تنفيذ 340 قافلة صحة إنجابية وتوعوية تحت شعار "أيامنا أحلى"، إضافة إلى 421 ألف منتفعة منهم 100 ألف منتفعة جديدة بالمناطق النائية والأولى بالرعاية.

موضوعات متعلقة

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

وزير قطاع الأعمال: نستعد لإطلاق أول «أبلكيشن» لحجز تذاكر النقل البرى

التحقيق مع مالك عقار فيصل المشتعل

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1610 محاضر خلال حملة اليوم الواحد

image description

«أسيوط»: استمرار أعمال التشجير وحملات النظافة بالقرى والمراكز

image description

جامعة أسيوط: تطوير آلة اقتصادية لحقن البذور للتسهل على المزارعين

image description

اختتام «أسيوط للملاكمة» و«البطولة التجريبية» وتكريم الفائزين

الأكثر قراءة

تصاعد أزمة تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك من جديد (خاص)

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

وزير قطاع الأعمال: نستعد لإطلاق أول «أبلكيشن» لحجز تذاكر النقل البرى

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تردد قناة اون تايم سبورت على النايل سات الجديد 2021

«سبايس إكس» تعتزم إرسال أول رحلة سياحية إلى الفضاء نهاية 2021

أخر مواعيد صرف المعاشات شهر فبراير 2021

رابط الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي

أيام زمان

الوجه الآخر لـ غاندى.. «عنصرى الهوية وزوج غيور»

اعترافات عمر الشريف عن علاقته الغرامية مع باربارة سترايسند

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يفضلونه طرطورًا
لواء.حمدى البطران
ثقافتنا اليوم
القس. رفعت فكرى
نصائح غالية
مؤمن المحمدي
أُوسة هو الكينج
المزيد

الثقافة

قائمة «نيويورك تايمز» للروايات الأكثر مبيعًا مطلع فبراير

طارق فهمي حسين يناقش «تليفون بقرص» بالنيل الثقافية غدًا

الأوبرا تكرم فاروق الشرنوبي بمشاركة الحجار وسعد ومروة ناجى وابنه محمد

معرضان لـ «زكي نجيب محمود» و«جمال حمدان» في مكتبة مصر الجديدة