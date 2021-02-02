«إعلام القومي للمرأة» تجهز دليل الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي

عقدت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، اجتماعها الدوري أمس برئاسة الدكتورة سوزان القليني، عبر تقنية فيديو كونفرانس وبمشاركة عدد من عضوات وأعضاء اللجنة.وتقدمت الدكتورة سوزان القليني بشكر خاص للدكتورة منى الحديدي والدكتورة لبنى خيري، على الجهد المبذول في إعداد كتيب "الاستخدام الآمن لمنصات التواصل الاجتماعي للمرأة" الذي تعده لجنة الإعلام لتوعية المرأة بالاستخدام الآمن لمنصات التواصل الاجتماعي، وضمان عدم التعدي عليها أو ابتزازها من خلال المنصات الإلكترونية.وقررت اللجنة خلال اجتماعها إصدار دليل مرفق للكتيب لأساليب الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي للمرأة يحتوي على أجزاء للتوعية ومقترحات للجهات التنفيذية والتشريعية التي تساعد على حل المشاكل التي نتجت عن الاستخدام غير المرشد لوسائل التواصل الاجتماعي.وأوصت اللجنة بالترتيب لعقد اجتماع عبر الويبينار مع النائبات البرلمانيات، لإصدار الدليل والكود وخروجه للنور لمناقشة كيفية تفعيله، كما إضافة مقترح أخر بمخاطبة بوزارة الداخلية للمطالبة بإمكانية إنشاء وحدة لتلقي بلاغات الانتهاكات الإلكترونية للمرأة.وخلص الاجتماع إلى قرار بإصدار الكود والدليل المرفق به بعد إقراره من رئاسة المجلس في نهاية شهر فبراير كهدية من اللجنة للمرأة في أعياد المرأة التي تبدأ في شهر مارس.