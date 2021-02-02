الغرفة التجارية بشمال سيناء تناقش مشاكل التجار

عقدت الغرفة التجارية، بشمال سيناء اجتماعًا، بمقر الغرفة بمدينة العريش، بحضور عبدالعزيز مطر، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعضو مجلس النواب، للوقوف على المشاكل التي تواجه الشعبة، ومناقشها ووضع حلول لها.وخلال الاجتماع استعرض رؤساء الشعبة، المشاكل التي تواجه أعضاءها، والحلول الخاصة بتلك المشاكل لعرضها على المسئولين للعمل على حلها بالتنسيق مع المختصين.وطالب أعضاء مجلس إدارة الغرفة، بتذليل العقبات التي تواجه التجار، للارتقاء بالمستوى الاقتصادى، وحركة السوق التجارى، داخل المحافظة.عقد الاجتماع بحضور كل من شريف مصباح، أمين الصندوق، تيسير والى أمين الصندوق المساعد، محمد العمدة المتحدث الرسمى باسم الغرفة، بجانب رؤساء الشعبة والتجار.