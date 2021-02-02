«الكاثوليكية» تحتفل بعيد تقدمة المسيح إلى الهيكل

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الثلاثاء، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد تقدمة السيد المسيح للهيكل.وعيد دخول السيد المسيح إلى الهيكل هو أحد الأعياد السيدية الصغرى في الكنيسة القبطية، وبه العديد من القديسين وهم القديسة مريم وخطيبها يوسف النجار البار وسمعان الشيخ وحنه النبية وغيرهم.وتقول الكنيسة: "إن تقديم السيد المسيح إلى الهيكل كأحد الأبكار القديسين كان فرصة ليكمل عنا كل مطالب الناموس، كما كان فرصة لإعلان فرح سمعان الشيخ، ذلك الرجل الوقور المتقدم الأيام إذ رأى بعينيه تحقيق نبوة إشعياء النبي بولادة المسيح من عذراء، وهي تلك النبوة التي وقف أمامها مندهشًا حائرًا عندما ترجمها من العبرية إلى اليونانية فكان أن وعده الرب أنه لن يعاين الموت حتى يرى تحقيقها! فرأى وفرح وتنبأ. كما شاركته الفرح والتسبيح حنه النبية التي عاشت في الهيكل عابدة الرب أكثر من ثمانين سنة".