«بيطرى القاهرة» يحصن حيوانات مزرعة كلية الزراعة ضد مرض الجدرى

شكلت مديرية الطب البيطري بالقاهرة لجنة من الدكتوره نهال علي راضي رئيس قسم الوقاية والدكتوره ندا ضياء الدين والدكتوره سهام أحمد حسن وقامت اللجنة بتحصين حيوانات مزرعة كلية الزراعة جامعة الأزهر من الأغنام والماعز ضد مرض جدرى الضأن والماعز، كما قامت اللجنة بتوعية وإرشاد العاملين بضرورة وفائدة تحصين الحيوانات ضد مرض جدري الضأن والماعز حفاظًا على الثروه الحيوانية.

كما تشكلت لجنة من دكتورة إيمان هوارى رئيس قسم الوقاية ودكتور عماد عبدالحميد وقامت اللجنة بتحصين عدد من الأبقار والأغنام ضد مرض جدرى الماشية والأغنام، كما قامت اللجنة بترقيم وتسجيل عدد من الأبقار والماعز وقامت اللجنة بتوعية وإرشاد المربين بضرورة وفائدة تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفه حفاظًا على الثروة الحيوانية وأهمية الترقيم والتسجيل من حيث معرفة التاريخ العمري والوراثي والتحصينات التي تمت لنفس الحيوان.