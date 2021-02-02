السبت.. نجوم «المال والبنون» في واحد من الناس على الحياة

في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس يستضيف الإعلامي عمرو الليثي نجوم مسلسل المال والبنون، على شاشة الحياة، وكواليس أشهر عمل في تاريخ الدراما التليفزيونية، ويتحدث النجوم خلال الحلقة عن تفاصيل ومعلومات جديدة عن المسلسل الذي مازال يعيش في وجدان المشاهدين والمشاهد التي أصبحت قطعة من ذكرياتنا، وشخصيات العمل الذين نذكر أسماءهم وحكاياتهم المثيرة.ويستضيف كلا من الفنانة الكبيرة رجاء حسين والفنان القدير رشوان توفيق والفنانة الكبيرة سلوى عثمان والفنان الجميل احمد شاكر عبداللطيف ومايسترو العمل المخرج الكبير مجدى ابوعميرة.يذاع البرنامج يوم السبت العاشرة مساءً علي شاشة الحياة.