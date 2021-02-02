البورصة تربح 5 مليارات بختام التعاملات.. وارتفاع جماعي للمؤشرات

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاتها لدى ختام معاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع، بدعم من استمرار عمليات الشراء القوية من قبل المستثمرين الأجانب.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 708.125 مليار جنيه.وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 11637 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 2418 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 14235 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 4465 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2414 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 3448 نقطة.