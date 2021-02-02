ارتفاع إصابات كورونا اليومية في السعودية إلى 310 حالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 310 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 368 ألفا و639 حالة منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان اليوم، أنه تم تسجيل 271 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 360 ألفا و110 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 4 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 6.383 حالة منذ بداية الجائحة.