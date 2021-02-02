مقتل 5 عناصر من قوات الحشد الشعبي في هجوم لتنظيم «داعش» بالعراق

أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي، مقتل 5 من مقاتليها؛ في هجوم مباغت لتنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة نفط خانة شرق ديالى شرقي وسط البلاد.وذكرت الهيئة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الثلاثاء- أن قوة من الحشد الشعبي تعرضت إلى هجوم مباغت، خلال عملية أمنية، دفعهم إلى الاشتباك مع عناصر فلول داعش الإرهابي؛ الأمر الذي أدى إلى مقتل 5 مقاتلين من قوات الحشد.وأوضحت أن قوة من اللواء تجري حاليا عملية ملاحقة لعناصر فلول داعش الإرهابي للقضاء على ما تبقى منهم.