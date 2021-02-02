بعد إيقافها لمدة شهر.. البابا تواضروس يستأنف عظته الأسبوعية غدًا

قال القس بولس حليم، المتحدث الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يستأنف عظته الأسبوعية غدًا الأربعاء، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة دون حضور.وأشار «حليم»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن البابا تواضروس يعود لتقديم العظة الأسبوعية بعد إيقافها لمدة شهر كامل.وكان قد أعلن البابا تواضروس الثاني عن توقف عظته الأسبوعية في 30 ديسمبر ولمدة شهر، وذلك بسبب الاحتفالات بالأعياد.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني؛ لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.وبدأت كنائس القاهرة والإسكندرية استئناف عودة القداسات الإلهية بها وفقًا لقرار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعودة فتح الكنائس بعد إغلاق دام لأكثر من شهرين بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.