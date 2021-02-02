الكنيسة الكاثوليكية تُطلق الحلقة الأحدث من «تساعية الطوباوي كارلو»

وكان الأنبا باخوم قد أعلن مسبقا أن خدمة الشباب بلجنة الإيبارشية البطريركية قد اتخذت القديس كارلو اكوتيس شفيعا لها عام 2021.

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة «تساعية الطوباوي كارلو أكوتيس».وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على «فيس بوك» تحت شعار اليوم الثامن عن (سر الأفخارستيا).