حيثيات براءة حنين حسام: تحريض الفتيات على ممارسة الفسق بدون دليل

كشفت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، في حيثيات حكمها ببراءة حنين حسام، فتاة «التيك توك»، من تهم التعدي على قيم المجتمع عن أنها لم تحرض على استقطاب الفتيات للأعمال المنافية للآداب.وقالت إن وسائل الإعلام اختزلت الفيديو الخاص بها، لدعوة الفتيات للعمل كمذيعين بإحدى التطبيقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفة في حيثياتها التي أصدرتها بعد الحكم ببراءة حنين حسام، أن تحريات المباحث- والتي جاءت بأن المتهمة دعت الفتيات لتكوين علاقات صداقة مع الشباب وتمارس التحريض على الفسق والفجور- جاءت بدون دليل بالأوراق ومخالفة لعبارات المتهمة الواردة بالفيديو والتي تدعو للعمل فقط.كما أن المحكمة لا تطمئن لتلك التحريات ولا شهادة مجريها، كما أن المحكمة لم يثبت لها بالأوراق على وجه الجزم واليقين توافر أركان التهمة المسندة، وبالتالي تم القضاء بالبراءة.وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية برأت حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين من تهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية، وإلغاء حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهن بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، وتأييد الغرامة لمودة الأدهم فقط.