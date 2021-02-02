أعمال مكثفة بأحياء شرق وغرب مدينة نصر لمواجهة الأبنية المخالفة

واصل حي غرب مدينة نصر وحي شرق مدينة نصر أعماله لمتابعة المخالفات البنائية حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بمواجهة البناء المخالف واتخاذ كل الإجراءات القانونية.وتابع العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر بالتنسيق مع إدارة الإزالات إيقاف أعمال بناء مخالف والتحفظ على المعدات بشارع عبدالرازق السنهورى ومصادرة معدات الونش المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.وجار متابعة التصدي لكل أنواع المخالفات الإنشائية بشوارع الحي.وتابع العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر إعادة غلق وتشميع سنتر تعليمى 61 شارع ذاكر حسين المنطقه السابعة مدينه نصر.وفي حي غرب مدينة نصر قامت الأجهزه التنفيذية بالحي بإيقاف أعمال بناء للعقار ناصية شارع السلام مع شارع سليم بعزبة العرب وإيقاف أعمال تشطيب محلات بدون ترخيص وبدون الحصول على التصاريح اللازمة من الحي وذلك بمتابعة رئيس الحي.