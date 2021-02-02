الأب حنا شاكر: كلمة الله تُحرر الإنسان من الخطيئة (فيديو)

وقال الأب حنا، في الحلقة الأحدث، إن «كلمة الله قوية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وتقدر أن تحرر الإنسان الخاطئ من خطيئته».

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة «عظات أباء الكنيسة».وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على «فيس بوك» للأب حنا شاكر راعي كنيسة سان ميشيل للأقباط الكاثوليك بالإسكندرية.