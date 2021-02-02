الثلوج تُعطّل التطعيم ضد «كورونا» شرق الولايات المتحدة الأمريكية

أدت عاصفة ثلجية عاتية في ساحل الولايات المتحدة الشرقي، إلى إغلاق مطارات ومدارس وتأجيل عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد اليوم الثلاثاء، في وقت تستعد مدينة نيويورك لتساقط الثلوج بكثافة غير مسبوقة.وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرات بشأن العاصفة من فرجينيا وصولا إلى ماين، وهي رقعة يقطنها عشرات الملايين اجتاحتها رياح عاتية، وصلت سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة رافقتها ثلوج كثيفة.وأعلنت نيويورك حالة الطوارئ وفرضت قيودا على التنقل غير الضروري، وأعادت التلاميذ إلى الدراسة عن بعد، بينما أعادت جدولة عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا المنتظرة منذ مدة طويلة في وقت تجاوزت سماكة الثلوج في أجزاء من المدينة 45.7 سنتمترا.وقال خبراء أرصاد في محطة "سي إن إن" إن السماكة قد تصل إلى 60.9 سنتمترا ريثما تنتهي العاصفة.وذكرت المحطة أن أحوال الطقس الصعبة قد تتواصل حتى الأربعاء واوضح احد الخبراء أن "العاصفة لا تزال تتطور وتزداد حدتها.