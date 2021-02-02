انتداب المعمل الجنائي لكشف غموض مصرع أسرة بأكملها بمسكنها في القليوبية

أمرت نيابة العبور بمحافظة القليوبية بانتداب المعمل الجنائى وسرعة إجراءات تحريات المباحث الجنائية للوقوف على حقيقة مصرع خفير وزوجته وطفليهما إثر إصابتهم باختناق داخل مسكنهم باحدى الفلل في جمعية عرابي التابعة لمدينة العبور وتم نقل الجثث للمستشفى لاتخاذ اللازمتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من الرائد يوسف الشامي رئيس مباحث العبور يفيد ورود بلاغا بوفاة زوجين وطفليهما 11 عاما و8 سنوات باحدى الفلل بجمعية عرابي دائرة قسم العبور وتم نقل الجثث للمستشفىانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة العميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية وتم تشكيل بحث جنائى بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها ومعرفة أسباب الحادثوتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق