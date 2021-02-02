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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

180 سائحا يرتادون البالون الطائر بالأقصر اليوم

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:38 م
البالون
البالون
محمود السعدى
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شهدت سماء محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، تسيير 15 رحلة بالون طائر لمختلف الشركات نقلت ما يقرب من 180 راكبًا بمختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية والدولية الوافدة إلى البلاد، في ظل الظروف الصحية الطارئة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن نتيجة استمرار وتفشي فيروس كورونا بمختلف الدول.

من جهتها، تواصل مختلف شركات البالون الطائر بمهبط مطار الأقصر الدولي، عمليات التعقيم والتطهير المستمرة للبالونات العاملة بالسياحة، فضلًا عن تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، تنفيذًا لتعليمات الشركة المصرية للمطارات وسلطة الطيران المدني المصري، لضمان سلامة الوفود السياحية والركابية التي ترتاد البالون الطائر.

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