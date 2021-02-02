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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح وحدة مرور السنبلاوين الجديدة ومركز شرطة أجا بعد التطوير

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:38 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار
عمرو الحوتى
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افتتح اليوم الثلاثاء الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، يرافقه اللواء عادل الطحلاوى مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية مدير امن الدقهلية، واللواء إيهاب شبانه، واللواءعماد المهدي مساعدي مدير الامن، والعميد ممدوح الحصى مدير الادارة العامة لمرور الدقهلية، وحدة مرور السنبلاوين الجديدة بعد تطويرها وتحديثها بمدينة السنبلاوين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وفى اطار سعى الحكومة المصرية الدائم لتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين ومن بينها الخدمات المرورية للتيسير على المواطنين وحمايتهم، وبالمتابعة المستمرة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن.

والوحدة على مساحة 1050 متر مربع وبتكلفة اجمالية قدرها 4 مليون و450 ألف جنيه فى اطار خطة الدولة للارتقاء والتحديث والتطوير للخدمات المرورية للاصحاب المركبات للتيسير عليهم وحمايتهم من خلال استخدام  التقنيات الحديثة لحصولهم على كافة الخدمات المرورية والتى تشمل استخراج وتجديد رخص المركبات والاستعلام عن المخالفات المرورية فضلا عن خدمات نقل قيد المركبات واستخراج شهادات البيانات للمركبات المختلفة، وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

كما افتتح محافظ الدقهلية ومرافقوه من القيادات الامنية والشرطية مركز شرطة اجا بعد التطوير والتحديث وذلك على مساحة 1600 متر مربع  وبتكلفة قدرها 9 مليون جنيه وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات الامنية والشرطية بنطاق مركز ومدينة اجا والقرى التابعة وتوفير حياة آمنة ومطمئنة للمواطنين.

وقد اكد محافظ الدقهلية خلال الافتتاح ان السيد رئيس الجمهورية  والحكومة بقيادة السيد رئيس الوزراء وجميع السادة الوزراء حريصون على تقديم افضل الخدمات للمواطنين ليس فى محافظة الدقهلية وحدها وانما فى كافة المحافظات مشيرا الى الطفرة التنموية الكبيرة والمشروعات العملاقة التى انجزتها الدولة خلال فترة وجيزة فى كافة المجالات الخدمية وقطاعات المرافق ومنها مشروعات الطرق والكبارى والمدن الجديدة والعاصمة الادارية الجديدة، واضاف محافظ الدقهلية ان المحافظة حظيت فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفى اطار المشروع القومى لتطوير القرى بان يكون هنا فى الدقهلية 26 قرية تابعة لمركز شربين تم دخولها ضمن القرى التى يتم تطويرها على مستوى المحافظات ويتم الانتهاء من التطوير خلال العام الجارى 2021 وياتى ذلك متزامنا مع موعد الانتهاء من تنفيذ العاصمة الادارية الجديدة،مؤكدا اهتمام الدولة بأهلنا فى الريف وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم فى جميع المجالات.

وخلال الافتتاح للوحدة الجديدة اكد محافظ الدقهلية اثناء تفقدة اقسام الخدمات التى تقدمها الوحدة للمواطنين اصحاب المركبات على ضرورة حسن معاملة المواطنين وسرعة التجاوب مع مطالبهم واحتياجاتهم دونما ابطاء او تأخير مشيرا ان جميع الاجهزة الحكومية ووحدات الخدمات المقدمة لابد لها من العمل الجاد على ارضاء المواطنين تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

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