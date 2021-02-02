غلق 5 مقرات للدروس الخصوصية في البحيرة

أكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أن اللجان المشكله للمرور على مقار الدروس الخصوصية، أغلقت 4 مراكز للدروس بالشمع الأحمر من قبل مجلس مدينة بندر كفر الدوار، كما تم غلق وتشميع مقر خاص بالدروس الخصوصية بالإدارة التعليمية بالمحمودية.وأضاف أن ذلك يأتى استمرارًا لحملات متابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية وغلق مراكز الدروس الخصوصية، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة آثار الموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا من الطلاب.