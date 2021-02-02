ننشر فيديو يوثق مراقبة عاطل لمنزل مسنة قبل قتلها بالمعادي

حصلت جريدة «الدستور» على فيديو يوثق لحظة دخول وخروج، متهم بقتل سيدة مسنة داخل مسكنها في منطقة كوتسيكا، بالمعادي في محافظة القاهرة.كانت النيابة قد قررت تشريح الجثة وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من التقرير، وتسليم الجثة لذويها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.و بدأت الواقعة بتلقي المقدم إسلام بكر، رئيس مباحث قسم شرطة المعادي، بلاغًا من الأهالي بوجود جثة لمقتولة داخل شقتها وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن.وتبين أن الجثة لسيدة تدعى «ا. ح»، 82 سنة، بائعة، وبعمل التحريات تبين أن المجنى عليها قتلت بهدف السرقة وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطل يدعى «ك. ص»، 22 سنة، لسرقتها.وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، ويجري استجوابه لمعرفة أسباب الحادث، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.