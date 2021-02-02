رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

جدول مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم.. وأسعار التذاكر

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:06 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
طباعة
يدير الكثير من المواطنين الراغبين في السفر إلى محافظات الجنوب حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة جدول مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم 2021 للاستعداد وحجز تذاكر السفر من محطة مصر طبقا للخطة الزمنية لانطلاق القطارات لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد تحرك قطارات الصعيد و أسعار التذاكر.

مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم 2021

وضعت الهيئة العامة للسكك الحديد مصر خريطة زمنية لتحرك القطارات من وإلى محطة مصر ليتمكن الركاب من التأقلم على مواعيدها حيث يتحرك القطار رقم 982 من القاهرة في تمام الساعة الثانية عشر صباحا ويصل إلى محطة أسوان في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا فيما  يتحرك القطار رقم 935 من الأقصر في تمام الساعة الواحدة ظهرا ويصل محافظة المنيا الساعة السادسة والنصف مساء، بينما يتحرك القطار رقم 946 من محافظة المنيا في تمام الساعة السابعة صباحا ويصل إلى القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساءا.

أسعار تذاكر قطارات "القاهرة _ الصعيد"

وضعت هيئة سكك حديد مصر قائمة أسعار لتذاكر قطارات الصعيد المكيفة بدرجتيها الأولى والثانية وهي قطارات " القاهرة - بني سويف" 50 جنيه للدرجة الأولى و 45 جنيها للدرجة الثانية، و قطارات " القاهرة - المنيا" 85 للدرجة الأولى و 65 جنيها للدرجة الثانية بينما تصل أسعار تذاكر القاهرة - أسيوط إلى 100 جنيه درجة أولى و 80 جنيه للدرجة الثانية فيما تصل تذاكر قطارات القاهرة - سوهاج إلى 115 جنيه للدرجة الأولى و 85 الدرجة الثانية وتذاكر القاهرة - قنا يصل سعرها إلى 135 جنيها للدرجة الأولى و 100 جنيه للدرجة الثانية و قطارات القاهرة - الأقصر 145 للدرجة الأولى و 110 جنيها للدرجة الثانية و قطارات القاهرة - أسوان 175 جنيها للدرجة الأولى و 125 جنيها للدرجة الثانية

مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية 2021

كما يبحث المواطنين عن مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم يرغبون كذلك في معرفة مواعيد قطارات الإسكندرية حيث يتحرك القطار رقم 1208 من دمنهور الساعة 1 و 8 دقائق ظهرا ويصل القاهرة الساعة 3  ونص مساء بينما ينطلق القطار رقم 914 من القاهرة في تمام الساعة الثالثة مساءا ويصل القاهرة الساعة 6 وثلث عصرا يتحرك القطار الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 5 وربع مساءاً

اقرأ أيضاً


الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تصاعد أزمة تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك من جديد (خاص)

موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

كيف هزم أحمد مكى أكاذيب الجماعة الإهابية بصورة؟

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2-2-2021 فى مصر

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1610 محاضر خلال حملة اليوم الواحد

image description

«أسيوط»: استمرار أعمال التشجير وحملات النظافة بالقرى والمراكز

image description

جامعة أسيوط: تطوير آلة اقتصادية لحقن البذور للتسهل على المزارعين

image description

اختتام «أسيوط للملاكمة» و«البطولة التجريبية» وتكريم الفائزين

الأكثر قراءة

تصاعد أزمة تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك من جديد (خاص)

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

وزير قطاع الأعمال: نستعد لإطلاق أول «أبلكيشن» لحجز تذاكر النقل البرى

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تردد قناة اون تايم سبورت على النايل سات الجديد 2021

«سبايس إكس» تعتزم إرسال أول رحلة سياحية إلى الفضاء نهاية 2021

أخر مواعيد صرف المعاشات شهر فبراير 2021

رابط الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي

أيام زمان

الوجه الآخر لـ غاندى.. «عنصرى الهوية وزوج غيور»

اعترافات عمر الشريف عن علاقته الغرامية مع باربارة سترايسند

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يفضلونه طرطورًا
لواء.حمدى البطران
ثقافتنا اليوم
القس. رفعت فكرى
نصائح غالية
مؤمن المحمدي
أُوسة هو الكينج
المزيد

الثقافة

قائمة «نيويورك تايمز» للروايات الأكثر مبيعًا مطلع فبراير

الأوبرا تكرم فاروق الشرنوبي بمشاركة الحجار وسعد ومروة ناجى وابنه محمد

معرضان لـ «زكي نجيب محمود» و«جمال حمدان» في مكتبة مصر الجديدة

كتب 450 أغنية.. عنتر هلال: الأصوات الجميلة القوية الدارسة أكبر كذبة