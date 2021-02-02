جدول مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم.. وأسعار التذاكر

يدير الكثير من المواطنين الراغبين في السفر إلى محافظات الجنوب حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة جدول مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم 2021 للاستعداد وحجز تذاكر السفر من محطة مصر طبقا للخطة الزمنية لانطلاق القطارات لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد تحرك قطارات الصعيد و أسعار التذاكر.





مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم 2021

وضعت الهيئة العامة للسكك الحديد مصر خريطة زمنية لتحرك القطارات من وإلى محطة مصر ليتمكن الركاب من التأقلم على مواعيدها حيث يتحرك القطار رقم 982 من القاهرة في تمام الساعة الثانية عشر صباحا ويصل إلى محطة أسوان في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا فيما يتحرك القطار رقم 935 من الأقصر في تمام الساعة الواحدة ظهرا ويصل محافظة المنيا الساعة السادسة والنصف مساء، بينما يتحرك القطار رقم 946 من محافظة المنيا في تمام الساعة السابعة صباحا ويصل إلى القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساءا.





أسعار تذاكر قطارات "القاهرة _ الصعيد"

وضعت هيئة سكك حديد مصر قائمة أسعار لتذاكر قطارات الصعيد المكيفة بدرجتيها الأولى والثانية وهي قطارات " القاهرة - بني سويف" 50 جنيه للدرجة الأولى و 45 جنيها للدرجة الثانية، و قطارات " القاهرة - المنيا" 85 للدرجة الأولى و 65 جنيها للدرجة الثانية بينما تصل أسعار تذاكر القاهرة - أسيوط إلى 100 جنيه درجة أولى و 80 جنيه للدرجة الثانية فيما تصل تذاكر قطارات القاهرة - سوهاج إلى 115 جنيه للدرجة الأولى و 85 الدرجة الثانية وتذاكر القاهرة - قنا يصل سعرها إلى 135 جنيها للدرجة الأولى و 100 جنيه للدرجة الثانية و قطارات القاهرة - الأقصر 145 للدرجة الأولى و 110 جنيها للدرجة الثانية و قطارات القاهرة - أسوان 175 جنيها للدرجة الأولى و 125 جنيها للدرجة الثانية





مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية 2021

كما يبحث المواطنين عن مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم يرغبون كذلك في معرفة مواعيد قطارات الإسكندرية حيث يتحرك القطار رقم 1208 من دمنهور الساعة 1 و 8 دقائق ظهرا ويصل القاهرة الساعة 3 ونص مساء بينما ينطلق القطار رقم 914 من القاهرة في تمام الساعة الثالثة مساءا ويصل القاهرة الساعة 6 وثلث عصرا يتحرك القطار الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 5 وربع مساءاً





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