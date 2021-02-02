رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أبرزها سد النهضة.. رسائل السيسي عقب لقائه برئيس الكونغو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:31 م
السيسي
السيسي
سمر عبدالله
طباعة
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي، بقصر الاتحادية، في أول زيارة له لمصر، حيث عقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية، ثم جلسات موسعة بحضور وفدي البلدين، وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيسان، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة رسائل.

- الروابط المشتركة بين البلدين

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الكونغولي والوفد المرافق له، مؤكدًا أن هناك روابط تاريخية مشتركة بين البلدين، منذ التحرر الوطني في القرن الماضي.

- مباحثات مثمرة وبناءة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مباحثاتهما كانت مثمرة وبناءة، حيث تبادلا الرؤى ووجهات النظر تجاه مختلف القضايا، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

- زيادة التبادل التجاري

أضاف الرئيس السيسي، أن مباحثاته مع نظيره الكونغولي، أكدت على عزم الدولتين الانطلاق في العلاقات، من خلال زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتفعيل اللجنة المشتركة في أقرب فرصة، ونقل الخبرات المصرية، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية.

- سد النهضة

أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تأكيده لرئيس الكونغو علي أن نهر النيل مصدرًا للتعاون والتنمية، لافتا إلى أنه تم استعراض التطورات الخاصة بسد النهضة، بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.

موضوعات متعلقة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2-2-2021 فى مصر

خلال اجتماعه اليوم.. «الوزراء» يوافق على 4 قرارات تخص 3 محافظات

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

الحكومة تنفى صحة فيديو يزعم إنشاء طرق برية تجارية منافسة لقناة السويس

الصور

image description

جامعة أسيوط: تطوير آلة اقتصادية لحقن البذور للتسهل على المزارعين

image description

اختتام «أسيوط للملاكمة» و«البطولة التجريبية» وتكريم الفائزين

image description

«إيجاك» يعتمد معمل الكيمياء بمعهد جنوب مصر للأورام

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمستشفى الحميات

image description

الكنائس تستأنف صلوات القداسات وسط إجراءات احترازية

الأكثر قراءة

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

الحكومة تنفى صحة فيديو يزعم إنشاء طرق برية تجارية منافسة لقناة السويس

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

أخر مواعيد صرف المعاشات شهر فبراير 2021

رابط الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي

رئيس البرلمان العربي يدعو المؤسسات إلى مساندة المرأة في مواجهة «كورونا»

اعرف.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل وترددها

أيام زمان

الوجه الآخر لـ غاندى.. «عنصرى الهوية وزوج غيور»

اعترافات عمر الشريف عن علاقته الغرامية مع باربارة سترايسند

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يفضلونه طرطورًا
لواء.حمدى البطران
ثقافتنا اليوم
القس. رفعت فكرى
نصائح غالية
مؤمن المحمدي
أُوسة هو الكينج
المزيد

الثقافة

الأوبرا تكرم فاروق الشرنوبي بمشاركة الحجار وسعد ومروة ناجى وابنه محمد

معرضان لـ «زكي نجيب محمود» و«جمال حمدان» في مكتبة مصر الجديدة

كتب 450 أغنية.. عنتر هلال: الأصوات الجميلة القوية الدارسة أكبر كذبة

افتتاح معرض «قطرة بلا حد إلى محيط بلا حدود» بـ «التحرير الثقافي»