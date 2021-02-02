أبرزها سد النهضة.. رسائل السيسي عقب لقائه برئيس الكونغو

- الروابط المشتركة بين البلدين

- مباحثات مثمرة وبناءة

- زيادة التبادل التجاري

- سد النهضة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي، بقصر الاتحادية، في أول زيارة له لمصر، حيث عقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية، ثم جلسات موسعة بحضور وفدي البلدين، وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيسان، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة رسائل.رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الكونغولي والوفد المرافق له، مؤكدًا أن هناك روابط تاريخية مشتركة بين البلدين، منذ التحرر الوطني في القرن الماضي.أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مباحثاتهما كانت مثمرة وبناءة، حيث تبادلا الرؤى ووجهات النظر تجاه مختلف القضايا، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.أضاف الرئيس السيسي، أن مباحثاته مع نظيره الكونغولي، أكدت على عزم الدولتين الانطلاق في العلاقات، من خلال زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتفعيل اللجنة المشتركة في أقرب فرصة، ونقل الخبرات المصرية، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية.أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تأكيده لرئيس الكونغو علي أن نهر النيل مصدرًا للتعاون والتنمية، لافتا إلى أنه تم استعراض التطورات الخاصة بسد النهضة، بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.