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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

خروج حنين حسام فتاة «التيك توك» من قسم الساحل

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:28 م
حنين حسام
حنين حسام
حسام التمساح
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أنهت حنين حسام، فتاة «التيك توك»، إجراءات إخلاء سبيلها من قسم شرطة الساحل، ودفع كفالة 5 آلاف جنيه وخرجت.

وكان قاضى التجديد بمحكمة العباسية، قرر إخلاء سبيل حنين حسام، الشهيرة بفتاة "التيك توك" على ذمة القضية المتهمة فيها بعدة تهم منها الاتجار بالبشر والتحريض على الفسق وجاء إخلاء السبيل بكفالة 5 آلاف جنيه، إلا أن النيابة استأنفت على قرار إخلاء السبيل، وهو الاستئناف الذى نظراليوم قاضى التجديد الجزئى، والذى رفض استئناف النيابة وأيد قرار لإخلاء السبيل.

وتبين من التحقيقات ارتكاب المتهمة حنين حسام ومعها مودة الأدهم عدة جرائم تمثلت فى الاتجار بالبشر، وتحريض الفتيات من خلال تطبيق "تيك توك"، على أفعال وممارسات غير أخلاقية بمقابل مادي، والتعامل فى أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع، للحصول من ورائها على منافع مادية، إضافة إلى الاشتراك مع 3 آخرين، فى استغلال الفتيات في أعمال الدعارة مستغلين حاجة هؤلاء الفتيات للمال والاتجار بالبشر.

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